В Армении задержали бывшего главу СНБ по подозрению в подготовке убийства Пашиняна

Бывшего директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна задержали по подозрению в подготовке убийства премьер-министра Никола Пашиняна.

Его вызвали в следственный департамент СНБ и задержали по подозрению в совершении деяний по статьям «Cоучастие в незаконном приобретении, сбыте, хранении оружия», «Подготовка узурпации власти», «Подготовка убийства государственного, политического или общественного деятеля, совершенные группой лиц по предварительному сговору», написала адвокат Ванецяна Лусине Саакян в Facebook.

Преследование экс-директора СНБ он назвала политическим. Ванецян в числе других оппозиционных политиков выступал против подписанного премьером соглашения по Карабаху.

Фото: kremlin.ru на фото — премьер-министр Армении Никол Пашинян

Экс-глава СНБ возглавляет оппозиционную партию «Родина» и участвует в протестах с требованием отставки премьер-министра.

Обыски прошли сегодня и у его родителей, пишет «РИА Новости».

Протесты в Армении начались после подписания Пашиняном трехстороннего соглашения с президентами России и Азербайджана, участники протестов требовали отставки премьера.

Ране митингующие в Ереване выдвинули ультиматум премьер-министру страны Николу Пашиняну. Ему дали время до полуночи среды на добровольную отставку. Но из-за отсутствия кворума не состоялось внеочередное заседание парламента, созванное для рассмотрения этого вопроса.



Фракция правящего армянского парламента «Мой шаг» предложила оппозиции поддержать отмену российского посредничества и предоставить предполагаемую дорожную карту по достижению победы в возобновляемой войне.

