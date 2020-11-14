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СМИ назвали предварительную причину смерти Джигарханяна

15:26, 14.11.2020
СМИ назвали предварительную причину смерти Джигарханяна
Фото: скриншот youtube.com

Причиной смерти народного артиста СССР Армена Джигарханяна стала остановка сердца из-за болезни почек и отека организма на фоне хронических заболеваний.

Точную причину смерти предстоит установить экспертизе, рассказал ТАСС источник из окружения актера.

Фото: commons.wikimedia.org

О смерти актера Армена Джигарханяна стало известно утром в субботу. Ему было 85 лет. Он снялся в более 200 картинах, среди них: «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Ширли-мырли», «Собака на сене», «Место встречи изменить нельзя» и многие другие. Он был одним из основателей, президентом и художественным руководителем Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна.

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