В ООН заявили, что обстрелы в Нагорном Карабахе могут приравнять к военным преступлениям

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что обстрелы в Нагорном Карабахе могут приравнять к военным преступлениям, так как они нарушают принцип избирательности или принцип соразмерности международного гуманитарного права.

«Такие нападения должны прекратиться, а лица, ответственные за их совершение или отдачу приказов, должны быть привлечены к ответственности», — цитирует «РИА Новости» Бачелет.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По ее словам, эти нарушения необходимо расследовать, чтобы наказать виновных лиц. Действия сторон конфликта нарушают права мирных жителей, заставляя их покидать разрушенные улицы и дома и искать убежище.

Напомним, что в конце октября министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов объявили о новом гуманитарном перемирии в Карабахе по итогам встречи с замсекретаря США Стивеном Биганом. Однако военные действия в зоне конфликта продолжаются.

