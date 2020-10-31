Результаты новых экопроектов жителям Татарстана представят в 2021 году

Руководитель рабочей группы по развитию туристско-рекреационных кластеров в РТ Оксана Саргина пообещала, что первые изменения по экопроектам «Зеркала Татарстана» и «Дингез — море Татарстана», которые победили на Всероссийском конкурсе по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма, татарстанцы увидят в 2021 году.

Фото: Роман Хасаев

Как передает RT-online, мастер-план будет доработан. Команда должна определить алгоритм бизнес-планирования, подготовить инвестиционный меморандум ТРК. Кроме этого, необходимо уточнить бюджет проекта, сформировать детальную дорожную карту этапов реализации.

Команда проекта планирует создать готовые проекты для реализации и представить их на инвест-питчинге до 15 ноября.



Ранее «Реальное время» сообщало о конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма и старте второго этапа голосования, в который прошли два татарстанских проекта. Оба они вошли в число победителей.

