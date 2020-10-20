В Казани на месяц ограничат движение на проспекте Ямашева

В Казани на месяц ограничат движение автомобилей и пешеходов по проспекту Ямашева. Соответствующее распоряжение подписано в исполкоме.

До 19 ноября будет закрыт местный проезд возле дома №49а и частично закрыт местный проезд у дома №51а по проспекту Ямашева. Кроме проезжей части будет закрыт тротуар.

Неудобства связаны с ремонтом магистрального тепловода.



kzn.ru

Ранее в Казани временно ограничили движение по улицам Сахарова и Назиба Жиганова.

