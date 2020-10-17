Постпред РФ при ЕС заявил, что Москва рассматривает санкции по делу Навального как незаконные

Фото: wikimedia.org Екатерина Арутюнова

Отношения России и Евросоюза достигли низшего уровня за последние годы после введения санкций в связи с инцидентом с российским оппозиционером Алексеем Навальным, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

Обоснование этих санкций и с политической, и с юридической точек зрения «очень хилое, а с моральной — просто неприемлемое», считает дипломат. Москва рассматривает новые санкции как незаконные.

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Среди стран, ратующих за принятие ограничительных мер против российских чиновников, были внутренние разногласия, передает ТАСС слова Чижова.

Вчера СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что отравление российского оппозиционера Алексея Навального организовала вторая служба ФСБ.

