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В России разрабатывают препарат, который останавливает размножение коронавируса

07:18, 17.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России разрабатывают препарат, который останавливает размножение коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

В России ведется разработка препарата, который останавливает размножение коронавируса. Сейчас он находится на этапе доклинических исследований, сообщил главный аллерголог-иммунолог Минздрава России, академик РАН Рахим Хаитов.

Сейчас нет специфического лекарства, которое бы прицельно останавливало репликацию вируса. Специалисты разрабатывают такой препарат, который будет точно бить по генам, отвечающим за репликацию, передает ТАСС.

realnoevremya.ru

Вчера глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что производство третьей вакцины от коронавируса в России могут запустить в следующем году.

ОбществоМедицина
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