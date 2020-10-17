На разработку концепции культурного центра Татарстана в Казани потратят 4,8 млн. рублей

Фото: realnoevremya.ru Илья Репин

ГБУ «Главстрой РТ» опубликовал тендер на разработку концепции здания культурного центра Татарстана. На эти цели выделят 4,8 млн рублей.

Согласно техническому заданию, исполнителю нужно разработать концепцию здания, где разместятся две читальные зоны (одна — современного типа, другая — классическая), выставочный зал, выставочная транзитная зона, событийная функциональная зона, главный зал, универсальный зал, аудитории, студии звукозаписи, общественные зоны, кафе, гардероб, комната для родителей и ребенка, комната для уединения.

realnoevremya.ru Максим Платонов

Концепцию следует согласовывать с Минкультуры РТ и Минстроем РТ.

Работы должны быть выполнены в течение одного месяца с момента заключения контракта.

В июле в столице Татарстана официально переименовали Национальный культурный центр «Казань». На реконструкцию здания направят почти 962 млн рублей.

