Азербайджан заявил, что готов рассмотреть предложения по обеспечению мира в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что готов рассмотреть предложения от международного сообщества по обеспечению мира в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил в интервью турецкому телеканалу NTV.

«Абсолютно ясно, что после завершения военного противостояния должны быть определенные международные усилия по обеспечению мира. Какими они будут — политическими или предложениями в военной сфере, — мы готовы это рассмотреть», — сказал Ильхам Алиев (цитата по ТАСС).

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Впрочем, когда это произойдет, Алиев сказать не смог. Он отметил, что, пока идет активная фаза конфликта, говорить о составе миротворческих сил, которые могут быть введены в Карабах, рано.

Ранее президент Армении Армен Саркисян заявил, что Россия единственная страна, которая может поспособствовать прекращению военного конфликта в Нагорном Карабахе.

