В инфекционную больницу Челнов поступили аппарат КТ и девять ИВЛ
Сегодня, 7 октября, в инфекционную больницу Набережных Челнов поступило новое медицинское оборудование: аппарат компьютерной томографии и девять аппаратов искусственной вентиляции легких.
На сегодняшний день в медучреждение доставили 90% заказанного медоборудования, рассказал главврач больницы Ришат Нугманов.
Теперь в распоряжении врачей более 30 аппаратов ИВЛ и новый рентген. Аппарат КТ установят в течение 2—2,5 недель, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
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