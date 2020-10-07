В инфекционную больницу Челнов поступили аппарат КТ и девять ИВЛ

Сегодня, 7 октября, в инфекционную больницу Набережных Челнов поступило новое медицинское оборудование: аппарат компьютерной томографии и девять аппаратов искусственной вентиляции легких.

На сегодняшний день в медучреждение доставили 90% заказанного медоборудования, рассказал главврач больницы Ришат Нугманов.

Теперь в распоряжении врачей более 30 аппаратов ИВЛ и новый рентген. Аппарат КТ установят в течение 2—2,5 недель, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Сегодня в Челнах для пациентов с COVID-19 открывается горбольница №5.