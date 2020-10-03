СМИ: ВС Азербайджана перешли в наступление в Нагорном Карабахе
Министерство обороны Армении заявило, что вооруженные силы Азербайджана перешли в наступление на южном и северном направлении в Нагорном Карабахе.
Минобороны Азербайджана заявило, что военные заняли новые опорные пункты и «осуществили зачистку территории от противника».
Отмечается, что вооруженные силы продвигаются в намеченных направлениях, передают «Известия».
Ранее в Минобороны Азербайджана заявили, что Армения планирует создать женский батальон из-за нехватки личного состава: солдаты отказываются воевать.
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