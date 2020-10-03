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СМИ: ВС Азербайджана перешли в наступление в Нагорном Карабахе

07:42, 03.10.2020
СМИ: ВС Азербайджана перешли в наступление в Нагорном Карабахе
Фото: youtube.com / скриншот

Министерство обороны Армении заявило, что вооруженные силы Азербайджана перешли в наступление на южном и северном направлении в Нагорном Карабахе.

Минобороны Азербайджана заявило, что военные заняли новые опорные пункты и «осуществили зачистку территории от противника».

Отмечается, что вооруженные силы продвигаются в намеченных направлениях, передают «Известия».

realnoevremya.ru

Ранее в Минобороны Азербайджана заявили, что Армения планирует создать женский батальон из-за нехватки личного состава: солдаты отказываются воевать.

Общество Татарстан
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