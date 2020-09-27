Турция поддержала Азербайджан и обвинила мировое сообщество в «двойных стандартах»

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в воскресенье о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией. В пресс-службе Ильхама Алиева сегодня сообщают, что Анкара выражает безусловную поддержку Баку в ситуации с Нагорным Карабахом.

Эрдоган позвонил сегодня Алиеву, принес соболезнования в связи с гибелью мирных жителей и азербайджанских военнослужащих «в результате военной провокации Армении» и сообщил, что Турция, как всегда, поддерживает Азербайджан.

Недвусмысленная активность развернулась сегодня в твиттер-аккаунте турецкого лидера. «Турецкий народ и все его возможности — рядом с азербайджанскими братьями», — пишет Эрдоган в одном из твитов.

«Мы призываем армянский народ защитить свое будущее от своего правительства и от тех, кто использует его как марионетку. Мы призываем весь мир поддержать Азербайджан в его борьбе против оккупации и угнетения», — продолжает турецкий лидер.

«Международное сообщество, которое не могло дать необходимой и достаточной реакции на провокационную агрессию Армении, в очередной раз демонстрирует двойные стандарты. Минская тройка, которая уже около 30 лет сохраняет халатное отношение к ситуации, к сожалению, далеко не нацелена на поиск решения», — резко пишет Эрдоган.

