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Лукашенко заявил, что не собирается отдавать власть

11:45, 10.09.2020
Лукашенко заявил, что не собирается отдавать власть
Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе представления нового генпрокурора заявил, что власть не отдаст, так как его «не для того народ избрал».

«Хочу вам сказать по-мужски, чтобы у нас не было некой недосказанности. Меня часто упрекают в том, что «власть он не отдаст». Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал. Как и вы тоже — обладатели этой власти, ее носители», — передает его слова «БелТА».

Также он призвал людей в погонах отойти и не мешать ему.

ОбществоВласть
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