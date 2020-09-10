Лукашенко заявил, что не собирается отдавать власть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе представления нового генпрокурора заявил, что власть не отдаст, так как его «не для того народ избрал».

«Хочу вам сказать по-мужски, чтобы у нас не было некой недосказанности. Меня часто упрекают в том, что «власть он не отдаст». Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал. Как и вы тоже — обладатели этой власти, ее носители», — передает его слова «БелТА».



Также он призвал людей в погонах отойти и не мешать ему.

