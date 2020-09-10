Лукашенко: «Не надо поститься и хайповать»

Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал людей в погонах отойти и не мешать ему: «Не надо поститься и хайповать». Об этом сообщает «БелТА».



Лукашенко отметил, что власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал: «В середине 90-х она [власть] валялась в грязи, о нее вытирали ноги. Равно как и о вас — тех, кто носил погоны. Многие из вас этот период помнят. И я не хочу, чтобы Беларусь вернулась к тому времени. Поэтому никто кинуть в грязь власть, как они требуют, не посмеет».

Ранее президент Белоруссии допустил, что «немного пересидел» в президентском кресле, однако, по его мнению, только так он может защитить жителей страны.

