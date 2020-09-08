В России часть самозанятых предложили освободить от налога

В Госдуме РФ работают над законопроектом, который предлагает обнулить налог на профессиональный доход в том случае, если доходы от деятельности самозанятого не превышают размер прожиточного минимума.

Один из авторов инициативы, замруководителя фракции «Справедливая Россия» Алексей Чепа пояснил, что средства нужны самозанятому в первую очередь на развитие собственного дела. Если он только приступает к работе, его доходы невелики. Поэтому нужны соответствующие льготы, чтобы у самозанятого появилась возможность зарабатывать, передает «РИА Новости».

Законопроект планируется внести в Госдуму в осеннюю сессию 2020 года.

В этом году статус самозанятых получили еще около 18 тысяч человек.

