Казанцы требуют убрать «колхозный» батут на Баумана
В соцсетях жители Казани просят убрать установленный на главной пешеходной улице батут. По мнению авторов публикаций, конструкция переносного батута портит облик исторической улицы.
Большинство пользователей согласились: батут смотрится странно на фоне исторических зданий.
«Не хочу, чтобы Казань превращалась в какой-нибудь Адлер или Симферополь, и так по всей Баумана орет аудиореклама и бегают клоунские лошади», «Ну осталось черкизон только открыть на Баумана», «Колхоз Style», — пишут пользователи.
Впрочем, есть и те, кому понравилась конструкция. В основном это мамы, которые только порадовались, что на Баумана появились развлечения для детей.
Ранее в Казани одобрили концепцию новых зданий.
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