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Казанцы требуют убрать «колхозный» батут на Баумана

09:07, 05.08.2020
Казанцы требуют убрать «колхозный» батут на Баумана
Фото: соцсети

В соцсетях жители Казани просят убрать установленный на главной пешеходной улице батут. По мнению авторов публикаций, конструкция переносного батута портит облик исторической улицы.

Большинство пользователей согласились: батут смотрится странно на фоне исторических зданий.

«Не хочу, чтобы Казань превращалась в какой-нибудь Адлер или Симферополь, и так по всей Баумана орет аудиореклама и бегают клоунские лошади», «Ну осталось черкизон только открыть на Баумана», «Колхоз Style», — пишут пользователи.

Впрочем, есть и те, кому понравилась конструкция. В основном это мамы, которые только порадовались, что на Баумана появились развлечения для детей.

Ранее в Казани одобрили концепцию новых зданий.

Общество Татарстан
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