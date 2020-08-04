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На канале «Спик Изи» Алексей Ярошевский рассказал об истории афроамериканского акцента

15:38, 04.08.2020
На канале «Спик Изи» Алексей Ярошевский рассказал об истории афроамериканского акцента
Фото: скриншот

Журналист Алексей Ярошевский рассказал на своем канале в девятом выпуске «Акцент Шоу», почему акцент темнокожего населения США похож на южный. Также он рассказал, почему самим афроамериканцам не нравится их акцент и как его применять в читке рэпа.

Также блогер поделился историей принятия акцента, о том, что афроамериканский говор хотели сделать отдельным языком, и о расизме своих же земляков.

Алексей также отметил, что акцент AAVE (African-American Vernacular English) жив благодаря музыке и культуре темнокожего населения.

Ранее Ярошевский рассказал об истории и основных особенностях русского акцента английского языка.

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