На канале «Спик Изи» Алексей Ярошевский рассказал об истории афроамериканского акцента

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Журналист Алексей Ярошевский рассказал на своем канале в девятом выпуске «Акцент Шоу», почему акцент темнокожего населения США похож на южный. Также он рассказал, почему самим афроамериканцам не нравится их акцент и как его применять в читке рэпа.



Также блогер поделился историей принятия акцента, о том, что афроамериканский говор хотели сделать отдельным языком, и о расизме своих же земляков.

Алексей также отметил, что акцент AAVE (African-American Vernacular English) жив благодаря музыке и культуре темнокожего населения.

Ранее Ярошевский рассказал об истории и основных особенностях русского акцента английского языка.