В Татарстане полицейские обнаружили почти килограмм героина при досмотре автомобиля — видео

Фото: МВД по РТ

В Набережных Челнах полицейские во время досмотра автомобиля обнаружили почти килограмм героина. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.

Инспекторы остановили автомобиль «Хендэ» на контрольном посту полиции «Тула-1». При проверке документов 30-летний водитель из Тулы заметно нервничал, из-за чего автомобиль решили досмотреть.

Во время досмотра полицейские нашли в отсеке воздушного фильтра четыре свертка с неизвестным веществом. Позже экспертиза установила, что это героин. Вес изъятых наркотиков составил 990,3 грамма.

Мужчина был доставлен в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылку растений в крупном размере».

Ранее сообщалось, что за 10 дней полицейские изъяли 11,8 кг наркотиков растительного происхождения.

