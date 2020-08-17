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Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером Белоруссии

09:29, 17.08.2020
Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером Белоруссии
Фото: youtube.com

Экс-кандидат на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская сообщила, что готова стать национальным лидером. Об этом она заявила в своем видеообращении, опубликованном на YouTube.

«Я готова принять на себя ответственность и выступить в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась и вошла в нормальный ритм», — сказала Тихановская.

Тихановская потребовала освободить политзаключенных в Белоруссии и изменить законодательную базу для организации новых президентских выборов, которые будут признаны мировым сообществом.

Ранее кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о том, что приступает к созданию Координационного совета для обеспечения перехода власти в республике.

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