В Нижнекамске могут появиться еще шесть трамваев и 24 автобуса
Нижнекамск может получить еще 24 автобуса и шесть трамваев, сообщил глава Нижнекамского района Айдар Метшин в ходе экскурсии по предприятию «Горэлектротранспорт».
Транспорт может поступить в город по нацпроекту. Об этом Метшин говорил с главой Минтранса РТ Ленаром Сафиным, передает пресс-служба Нижнекамского района.
В начале августа мэр Казани Ильсур Метшин рассказал, что власти города рассматривают возможность запуска четырех линий скоростного автобусного транспорта — метробуса.
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