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В Нижнекамске могут появиться еще шесть трамваев и 24 автобуса

23:39, 16.08.2020
В Нижнекамске могут появиться еще шесть трамваев и 24 автобуса
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Нижнекамск может получить еще 24 автобуса и шесть трамваев, сообщил глава Нижнекамского района Айдар Метшин в ходе экскурсии по предприятию «Горэлектротранспорт».

Транспорт может поступить в город по нацпроекту. Об этом Метшин говорил с главой Минтранса РТ Ленаром Сафиным, передает пресс-служба Нижнекамского района.

В начале августа мэр Казани Ильсур Метшин рассказал, что власти города рассматривают возможность запуска четырех линий скоростного автобусного транспорта — метробуса.

ОбществоИнфраструктураБизнесТранспорт Татарстан
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