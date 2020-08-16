В Нижнекамске могут появиться еще шесть трамваев и 24 автобуса

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Нижнекамск может получить еще 24 автобуса и шесть трамваев, сообщил глава Нижнекамского района Айдар Метшин в ходе экскурсии по предприятию «Горэлектротранспорт».

Транспорт может поступить в город по нацпроекту. Об этом Метшин говорил с главой Минтранса РТ Ленаром Сафиным, передает пресс-служба Нижнекамского района.



В начале августа мэр Казани Ильсур Метшин рассказал, что власти города рассматривают возможность запуска четырех линий скоростного автобусного транспорта — метробуса.

