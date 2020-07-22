В «Роснефти» заявили, что молодежь необходимо лишать избирательных прав
Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев предложил лишать российскую молодежь избирательных прав в ближайшее время. Он назвал это необходимостью.
Леонтьев считает, что молодым людям вообще не нужны избирательные права. Он назвал молодежью «болезненным состоянием, которое проходит с возрастом».
«Потому что иначе мы потеряем страну. Это правда. Потому что данные люди ничего не знают, это почти Украина, чудовищно», — сказал Леонтьевна прямой связи со студией «Вести FM».
Ранее Государственная дума приняла закон с поправками о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым