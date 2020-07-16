В Татарстане вырастет цена на газ

Фото: Олег Тихонов

Госкомитет по тарифам сообщил о повышении цен на газ. Ведомство обещает, что рост не превысит 3%.

С 1 августа 2020 года приказом Федеральной антимонопольной службы России повышаются оптовые цены на природный газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами. Новая розничная цена для населения республики Татарстан составит 5,89 руб./куб. м (с учетом НДС), передает ведомство.

Пока розничная цена на природный газ, реализуемый населению, составляет 5,72 рубля за кубометр.



Напомним, что с 1 июля в Татарстане, как и во всей России, изменились тарифы на коммунальные услуги. Как сообщил в рамках сегодняшнего брифинга в кабмине РТ председатель Госкомитета по тарифам Александр Груничев, предельный индекс роста платы за коммунальные услуги в республике составил 4%.

