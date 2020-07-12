Главное о коронавирусе на 12 июля: 5 тысяч заболевших в Татарстане, вакцина близко

Фото: «Реальное время»

Число заболевших в Татарстане приблизилось к пяти тысячам

За последние сутки в Татарстане подтвердились 33 новых случаев коронавируса, один завозной, остальные контактные. 14 человек госпитализированы, 19 человек лечатся дома. Большинство случаев выявлены в Казани (9) и Набережных Челнах (5).

На 12 июля в Татарстане зарегистрировано 4 997 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 3 876 человек, в том числе 41 за минувшие сутки. От коронавируса в республике умерли 23 человека.

Полицейские начали проводить рейды на пляже «Камское море» из-за наплыва отдыхающих. Официально пляж «Камское море» закрыт из-за эпидобстановки.

В Татарстане увеличилось число заражений коронавирусом в трудовых коллективах.



На этой неделе в Татарстане выявлено 19 случаев нарушения самоизоляции.

Дети из Татарстана не поедут отдыхать в лагеря Анапы и Крыма из-за эпидемии.

По информации от Сергея Раковца, временного гендиректора ОАО «Гипронииавиапром», инфаркт, от которого умер Борис Тихомиров, предположительно, развился на фоне коронавирусной инфекции.

В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса

За последние сутки в России выявлено 6 615 новых случаев коронавируса, выздоровели 3 615 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 727 162 человек, а выздоровевших — до 501 061 человек.

Зафиксировано 130 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 11 335 человек.

В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса.



Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что регулятор одобрит российскую вакцину от коронавируса к концу лета — началу осени.

Коэффициент распространения коронавируса в России составил 1.

Онищенко назвал самую безопасную страну для путешествий. Это оказался Китай.

В России продажи велосипедов и самокатов выросли в пять раз на фоне выхода из самоизоляции.

В США из-за вируса отпустят заключенных

В мире коронавирусом нового типа на 10.35 (мск) заразились 12 270 172 человека, 563 137 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

Лидируют по числу заболевших по-прежнему США — 3 291 786 млн человек. Далее идут Бразилия (1 804 338), Индия (822 674), Россия (720 547) и Перу (319 646).

Вирусолог Ли-Мэн Янь, сбежавшая из Китая, заявила, что власти страны знали информацию о коронавирусе задолго до того, как о нем стало известно миру. По ее информации, они пытались скрыть и просили ее «молчать и быть осторожной».



Президент США Дональд Трамп впервые показался с защитной маской на лице.

Ученые обнаружили еще ряд неприятных последствий коронавируса: усталость, одышка и боль в суставах наблюдаются даже спустя два месяца после выздоровления.

Билл Гейтс призвал обеспечить вакциной от коронавируса всех нуждающихся.

Ученые Института глобального здравоохранения выяснили, что жирные волосы могут защитить организм человека от коронавируса. Естественные жиры на коже головы могут остановить процесс проникновения инфекции в организм, утверждают ученые.

Калифорния досрочно освободит до 8 000 заключенных из-за пандемии коронавируса. В ряде тюрем штата были зафиксированы крупные вспышки, и департамент исправительных учреждений заявил об освобождении заключенных.

Ольга Плешкова