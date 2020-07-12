Главное о коронавирусе на 12 июля: 5 тысяч заболевших в Татарстане, вакцина близко
Число заболевших в Татарстане приблизилось к пяти тысячам
За последние сутки в Татарстане подтвердились 33 новых случаев коронавируса, один завозной, остальные контактные. 14 человек госпитализированы, 19 человек лечатся дома. Большинство случаев выявлены в Казани (9) и Набережных Челнах (5).
На 12 июля в Татарстане зарегистрировано 4 997 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 3 876 человек, в том числе 41 за минувшие сутки. От коронавируса в республике умерли 23 человека.
- Полицейские начали проводить рейды на пляже «Камское море» из-за наплыва отдыхающих. Официально пляж «Камское море» закрыт из-за эпидобстановки.
- В Татарстане увеличилось число заражений коронавирусом в трудовых коллективах.
- На этой неделе в Татарстане выявлено 19 случаев нарушения самоизоляции.
- Дети из Татарстана не поедут отдыхать в лагеря Анапы и Крыма из-за эпидемии.
- По информации от Сергея Раковца, временного гендиректора ОАО «Гипронииавиапром», инфаркт, от которого умер Борис Тихомиров, предположительно, развился на фоне коронавирусной инфекции.
В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса
За последние сутки в России выявлено 6 615 новых случаев коронавируса, выздоровели 3 615 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 727 162 человек, а выздоровевших — до 501 061 человек.
Зафиксировано 130 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 11 335 человек.
- В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса.
- Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что регулятор одобрит российскую вакцину от коронавируса к концу лета — началу осени.
- Коэффициент распространения коронавируса в России составил 1.
- Онищенко назвал самую безопасную страну для путешествий. Это оказался Китай.
- В России продажи велосипедов и самокатов выросли в пять раз на фоне выхода из самоизоляции.
В США из-за вируса отпустят заключенных
В мире коронавирусом нового типа на 10.35 (мск) заразились 12 270 172 человека, 563 137 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
Лидируют по числу заболевших по-прежнему США — 3 291 786 млн человек. Далее идут Бразилия (1 804 338), Индия (822 674), Россия (720 547) и Перу (319 646).
- Вирусолог Ли-Мэн Янь, сбежавшая из Китая, заявила, что власти страны знали информацию о коронавирусе задолго до того, как о нем стало известно миру. По ее информации, они пытались скрыть и просили ее «молчать и быть осторожной».
- Президент США Дональд Трамп впервые показался с защитной маской на лице.
- Ученые обнаружили еще ряд неприятных последствий коронавируса: усталость, одышка и боль в суставах наблюдаются даже спустя два месяца после выздоровления.
- Билл Гейтс призвал обеспечить вакциной от коронавируса всех нуждающихся.
- Ученые Института глобального здравоохранения выяснили, что жирные волосы могут защитить организм человека от коронавируса. Естественные жиры на коже головы могут остановить процесс проникновения инфекции в организм, утверждают ученые.
- Калифорния досрочно освободит до 8 000 заключенных из-за пандемии коронавируса. В ряде тюрем штата были зафиксированы крупные вспышки, и департамент исправительных учреждений заявил об освобождении заключенных.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым