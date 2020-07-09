Минниханов вручил Мишустину медаль в честь 100-летия ТАССР
Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину медаль «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики».
Вручение произошло во время двухсторонней встречи политиков, передает пресс-служба президента РТ.
После этого к Мишустину и Минниханову присоединился Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев. Напомним, премьер-министр вспомнил, что встречался с первым президентом Татарстана в прошлом году на параде Победы.ОбществоВласть Татарстан
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