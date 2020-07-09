Новости общества

17:55 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минниханов вручил Мишустину медаль в честь 100-летия ТАССР

16:42, 09.07.2020
Минниханов вручил Мишустину медаль в честь 100-летия ТАССР

Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину медаль «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики».

Вручение произошло во время двухсторонней встречи политиков, передает пресс-служба президента РТ.

После этого к Мишустину и Минниханову присоединился Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев. Напомним, премьер-министр вспомнил, что встречался с первым президентом Татарстана в прошлом году на параде Победы.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также