В домах Советского и Приволжского районов восстановили водоснабжение

В Казани восстановили водоснабжение в домах Советского и Приволжского районов, а на поврежденном участке водопровода будут проводиться аварийно-восстановительные работы.

К ликвидации аварии привлекли 30 единиц специализированной техники и 45 рабочих.

Сейчас разрабатывается план-график выполнения аварийно-восстановительных работ на поврежденном участке водопровода, сообщает мэрия Казани.

Напомним, сегодня в 10-м микрорайоне Казани затопило проезжую часть и близлежащие тротуары. Причиной стало повреждение магистрального водопровода диаметром 600 мм при проведении организацией земляных работ. Авария затронула 506 многоквартирных домов, 45 детских садов, 17 СОШ, 22 административных здания, 2 больницы, 2 котельные.

