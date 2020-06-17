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Минниханов ознакомился с ходом реконструкции НКЦ «Казань»

17:38, 17.06.2020 1
Минниханов ознакомился с ходом реконструкции НКЦ «Казань»
Фото: president.tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил НКЦ «Казань» и проверил, на какой стадии находится реконструируемый объект. Он подчеркнул, что комплекс должен быть сдан в срок, поскольку новое здание Национальной библиотеки будет одним из ключевых подарков к 100-летию ТАССР.

Минниханову показали отреставрированную скульптуру «Хоррият», которая красовалась на стеле перед зданием НКЦ, передает пресс-служба президента РТ.

В помещении завершено устройство наружных сетей водоснабжения, устройство антресоли железного каркаса, устройство монолитных лестниц, завершается устройство кирпичных перегородок и кровли.

Пристрой под читальный зал уже получил витражи, стеклянное ограждение на парапете. Там завершена заливка полов и их шлифовка, установлены светильники и завершены отделочные работы.

Сейчас подрядчик возводит пристрой под книгохранилище.

Напомним, что реконструкция НКЦ «Казань» началась еще осенью 2019 года. С началом работ статую женщины-птицы «Хоррият» сняли с 40-метровой стелы и увезли на реставрацию.

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:56
    Замечательная новость.
    Для всех книголюбов.
    Спасибо.
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