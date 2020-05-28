Главное о коронавирусе на 28 мая: дебош в «Ливадии», четверть россиян считает COVID-19 выдумкой
В РКБ начали переливать плазму с антителами
За последние сутки в Татарстане подтвердились 60 новых случаев COVID-19, все контактные. 12 человек госпитализированы, 48 лечатся дома (у них легкая или бессимптомная форма заболевания).
Больше всего заболевших в Казани (21), Нижнекамске (11) и Набережных Челнах (10).
Всего в Татарстане зарегистрировано 3 026 случаев заболевания. Выздоровели за весь период 2 350 человек, из них 124 — за прошедшие сутки. Смертельных случаев — 10.
Татарстан на 15-м месте по числу заболевших среди регионов России.
- В РКБ Татарстана пациентам с COVID-19 начали переливать плазму с антителами.
- В Казани с 1 июня на маршруты выйдет весь подвижной состав общественного транспорта.
- Последний звонок в Казани пройдет в онлайн-формате 30 мая.
- Пьяные вахтовики из Сургута устроили дебош в санатории «Ливадия» — их отправили в спецприемник.
- В МФЦ Татарстана предупредили о спекуляциях с талонами на прием — сейчас граждан принимают по предварительной записи.
Четверть россиян считает коронавирус выдумкой
За последние сутки в России выявлен 8 371 новый случай коронавируса, выздоровели 8 785 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 379 051, а выздоровевших — до 150 993 человек.
Зафиксировано 174 новых смертельных случая. Всего от коронавируса умерли 4 142 россиянина.
Топ регионов России по числу заболевших
- Четверть россиян до сих пор не верит в опасность коронавируса или считает его выдумкой.
- Правила профилактики COVID-19 будут действовать до 1 января 2021 года — нужно мыть руки, носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, следует из постановления Роспотребнадзора России.
- Минздрав рекомендовал не включать в статистику заболеваемости бессимптомных носителей. В то же время рекомендовано всегда указывать коронавирус в причинах смерти.
- В России с 1 мая минимальное пособие по безработице увеличили с 1 500 до 4 500 рублей.
- В Москве с 1 июня начнут снимать ограничения: разрешат прогулки (правда, по графику) и откроют непродовольственные магазины.
- Первые бригады московских врачей на 2 недели отправятся в Северную Осетию, Ингушетию, Дагестан и Забайкалье, рейс в Северную Осетию вылетит уже сегодня. Москва также направит в регионы медикаменты и экспресс-тесты.
- Глава Удмуртии Александр Бречалов заразился коронавирусом.
- На Урале отдали под церковный суд священника, который отрицал COVID и проклинал тех, кто закрывает храмы.
- Кадыров заявил, что Чечня достигла пика по заражению коронавирусом.
- Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил освободить от оплаты бюджетных детсадов родителей, которые потеряли работу из-за кризиса, до конца 2020 года.
- Актриса Елена Воробей продала свою квартиру из-за «безденежья».
Число жертв коронавируса в США перевалило за сотню тысяч
По состоянию на 10.30 (мск) число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 5 695 968. Умер 355 701 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (1 699 933), умерли 100 442 человека. На второй строчке — Бразилия (411 821), Россия на третьем месте (370 680, данные не обновлены). На четвертом месте — Великобритания (268 619), на пятом — Испания (236 259).
- Количество жертв коронавируса в США уже больше 100 тыс. человек.
- В мире каждый шестой человек до 29 лет остался без работы из-за пандемии.
- В Японии туристам будут выдавать $185 за каждый день пребывания стране — так правительство Японии надеется возродить индустрию туризма. На эту инициативу выделено 1,35 трлн иен ($12,5 млрд).
- Власти Кипра оплатят отдых туристов, если у них обнаружат коронавирус во время нахождения на острове.
- Болгария с 1 июня откроет границы с соседними странами, а с 15 июня — границы со всеми странами Европейского Союза. Страна готова принимать всех туристов без ограничений.
- В Польше с субботы, 30 мая, разрешат ходить по улице без масок.
- С 1 июля Испания отменяет обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из-за рубежа.
- В Таиланде проведут массовое тестирование на коронавирус людей из групп риска — медработников, заключенных и работников служб и предприятий, по работе контактирующих с большим количеством людей.
- В Ухане пес три месяца прождал возле больницы хозяина, умершего от COVID-19.
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