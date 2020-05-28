Главное о коронавирусе на 28 мая: дебош в «Ливадии», четверть россиян считает COVID-19 выдумкой

В РКБ начали переливать плазму с антителами

За последние сутки в Татарстане подтвердились 60 новых случаев COVID-19, все контактные. 12 человек госпитализированы, 48 лечатся дома (у них легкая или бессимптомная форма заболевания).



Больше всего заболевших в Казани (21), Нижнекамске (11) и Набережных Челнах (10).

Всего в Татарстане зарегистрировано 3 026 случаев заболевания. Выздоровели за весь период 2 350 человек, из них 124 — за прошедшие сутки. Смертельных случаев — 10.

Татарстан на 15-м месте по числу заболевших среди регионов России.



В РКБ Татарстана пациентам с COVID-19 начали переливать плазму с антителами.

В Казани с 1 июня на маршруты выйдет весь подвижной состав общественного транспорта.

Фото Ильи Репина

Последний звонок в Казани пройдет в онлайн-формате 30 мая.

Пьяные вахтовики из Сургута устроили дебош в санатории «Ливадия» — их отправили в спецприемник.

В МФЦ Татарстана предупредили о спекуляциях с талонами на прием — сейчас граждан принимают по предварительной записи.

Четверть россиян считает коронавирус выдумкой

За последние сутки в России выявлен 8 371 новый случай коронавируса, выздоровели 8 785 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 379 051, а выздоровевших — до 150 993 человек.

Зафиксировано 174 новых смертельных случая. Всего от коронавируса умерли 4 142 россиянина.



Топ регионов России по числу заболевших

Четверть россиян до сих пор не верит в опасность коронавируса или считает его выдумкой.

Правила профилактики COVID-19 будут действовать до 1 января 2021 года — нужно мыть руки, носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, следует из постановления Роспотребнадзора России.

Минздрав рекомендовал не включать в статистику заболеваемости бессимптомных носителей. В то же время рекомендовано всегда указывать коронавирус в причинах смерти.

В России с 1 мая минимальное пособие по безработице увеличили с 1 500 до 4 500 рублей.

В Москве с 1 июня начнут снимать ограничения: разрешат прогулки (правда, по графику) и откроют непродовольственные магазины.

Первые бригады московских врачей на 2 недели отправятся в Северную Осетию, Ингушетию, Дагестан и Забайкалье, рейс в Северную Осетию вылетит уже сегодня. Москва также направит в регионы медикаменты и экспресс-тесты.

Фото udmurt.ru

Глава Удмуртии Александр Бречалов заразился коронавирусом.

На Урале отдали под церковный суд священника, который отрицал COVID и проклинал тех, кто закрывает храмы.

Кадыров заявил, что Чечня достигла пика по заражению коронавирусом.

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил освободить от оплаты бюджетных детсадов родителей, которые потеряли работу из-за кризиса, до конца 2020 года.

Актриса Елена Воробей продала свою квартиру из-за «безденежья».

Число жертв коронавируса в США перевалило за сотню тысяч

По состоянию на 10.30 (мск) число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 5 695 968. Умер 355 701 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (1 699 933), умерли 100 442 человека. На второй строчке — Бразилия (411 821), Россия на третьем месте (370 680, данные не обновлены). На четвертом месте — Великобритания (268 619), на пятом — Испания (236 259).

Количество жертв коронавируса в США уже больше 100 тыс. человек.

В мире каждый шестой человек до 29 лет остался без работы из-за пандемии.

В Японии туристам будут выдавать $185 за каждый день пребывания стране — так правительство Японии надеется возродить индустрию туризма. На эту инициативу выделено 1,35 трлн иен ($12,5 млрд).

Власти Кипра оплатят отдых туристов, если у них обнаружат коронавирус во время нахождения на острове.

Болгария с 1 июня откроет границы с соседними странами, а с 15 июня — границы со всеми странами Европейского Союза. Страна готова принимать всех туристов без ограничений.

В Польше с субботы, 30 мая, разрешат ходить по улице без масок.

С 1 июля Испания отменяет обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из-за рубежа.

Фото mos.ru

В Таиланде проведут массовое тестирование на коронавирус людей из групп риска — медработников, заключенных и работников служб и предприятий, по работе контактирующих с большим количеством людей.

В Ухане пес три месяца прождал возле больницы хозяина, умершего от COVID-19.

Лилия Ахкиямова