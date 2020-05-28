Новости общества

11:48 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Главное о коронавирусе на 28 мая: дебош в «Ливадии», четверть россиян считает COVID-19 выдумкой

11:03, 28.05.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Главное о коронавирусе на 28 мая: дебош в «Ливадии», четверть россиян считает COVID-19 выдумкой

В РКБ начали переливать плазму с антителами

За последние сутки в Татарстане подтвердились 60 новых случаев COVID-19, все контактные. 12 человек госпитализированы, 48 лечатся дома (у них легкая или бессимптомная форма заболевания).

Больше всего заболевших в Казани (21), Нижнекамске (11) и Набережных Челнах (10).

Всего в Татарстане зарегистрировано 3 026 случаев заболевания. Выздоровели за весь период 2 350 человек, из них 124 — за прошедшие сутки. Смертельных случаев — 10.

Татарстан на 15-м месте по числу заболевших среди регионов России.

  • В РКБ Татарстана пациентам с COVID-19 начали переливать плазму с антителами.
  • В Казани с 1 июня на маршруты выйдет весь подвижной состав общественного транспорта.
Фото Ильи Репина
  • Последний звонок в Казани пройдет в онлайн-формате 30 мая.
  • Пьяные вахтовики из Сургута устроили дебош в санатории «Ливадия» — их отправили в спецприемник.
  • В МФЦ Татарстана предупредили о спекуляциях с талонами на прием — сейчас граждан принимают по предварительной записи.

Четверть россиян считает коронавирус выдумкой

За последние сутки в России выявлен 8 371 новый случай коронавируса, выздоровели 8 785 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 379 051, а выздоровевших — до 150 993 человек.

Зафиксировано 174 новых смертельных случая. Всего от коронавируса умерли 4 142 россиянина.

Топ регионов России по числу заболевших

  • Четверть россиян до сих пор не верит в опасность коронавируса или считает его выдумкой.
  • Правила профилактики COVID-19 будут действовать до 1 января 2021 года — нужно мыть руки, носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, следует из постановления Роспотребнадзора России.
  • Минздрав рекомендовал не включать в статистику заболеваемости бессимптомных носителей. В то же время рекомендовано всегда указывать коронавирус в причинах смерти.
  • В России с 1 мая минимальное пособие по безработице увеличили с 1 500 до 4 500 рублей.
  • В Москве с 1 июня начнут снимать ограничения: разрешат прогулки (правда, по графику) и откроют непродовольственные магазины.
  • Первые бригады московских врачей на 2 недели отправятся в Северную Осетию, Ингушетию, Дагестан и Забайкалье, рейс в Северную Осетию вылетит уже сегодня. Москва также направит в регионы медикаменты и экспресс-тесты.
Фото udmurt.ru
  • Глава Удмуртии Александр Бречалов заразился коронавирусом.
  • На Урале отдали под церковный суд священника, который отрицал COVID и проклинал тех, кто закрывает храмы.
  • Кадыров заявил, что Чечня достигла пика по заражению коронавирусом.
  • Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил освободить от оплаты бюджетных детсадов родителей, которые потеряли работу из-за кризиса, до конца 2020 года.
  • Актриса Елена Воробей продала свою квартиру из-за «безденежья».

Число жертв коронавируса в США перевалило за сотню тысяч

По состоянию на 10.30 (мск) число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 5 695 968. Умер 355 701 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (1 699 933), умерли 100 442 человека. На второй строчке — Бразилия (411 821), Россия на третьем месте (370 680, данные не обновлены). На четвертом месте — Великобритания (268 619), на пятом — Испания (236 259).

  • Количество жертв коронавируса в США уже больше 100 тыс. человек.
  • В мире каждый шестой человек до 29 лет остался без работы из-за пандемии.
  • В Японии туристам будут выдавать $185 за каждый день пребывания стране — так правительство Японии надеется возродить индустрию туризма. На эту инициативу выделено 1,35 трлн иен ($12,5 млрд).
  • Власти Кипра оплатят отдых туристов, если у них обнаружат коронавирус во время нахождения на острове.
  • Болгария с 1 июня откроет границы с соседними странами, а с 15 июня — границы со всеми странами Европейского Союза. Страна готова принимать всех туристов без ограничений.
  • В Польше с субботы, 30 мая, разрешат ходить по улице без масок.
  • С 1 июля Испания отменяет обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из-за рубежа.
Фото mos.ru
  • В Таиланде проведут массовое тестирование на коронавирус людей из групп риска — медработников, заключенных и работников служб и предприятий, по работе контактирующих с большим количеством людей.
  • В Ухане пес три месяца прождал возле больницы хозяина, умершего от COVID-19.
Лилия Ахкиямова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем