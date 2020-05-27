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Рустам Минниханов поздравил татарстанцев со столетием ТАССР

10:06, 27.05.2020
Рустам Минниханов поздравил татарстанцев со столетием ТАССР
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики со столетием ТАССР. В своем аккаунте в Instagram глава Татарстана опубликовал короткое видео, посвященное этому дню.

«В этот день 100 лет назад был подписан Декрет об образовании ТАССР. С днем рождения, Татарстан! Туган көнең белән, газиз республикам!» — написал Минниханов.

Сейчас проходит торжественное заседание Госсовета республики, посвященное 100-летию образования ТАССР. С основным докладом «Столетие Татарской АССР: история и современность» выступил председатель Госсовета Фарид Мухаметшин.

Он перечислил тех, кто внес значительный вклад в развитие республики в последние десятилетия — среди них Фикрят Табеев, Минтимер Шаймиев и Рустам Минниханов.

Татарстан
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