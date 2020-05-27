Мухаметшин: «Каким будет Татарстан, какое место займет в глобальном сообществе, зависит от нас с вами»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин на торжественном заседании в честь 100-летия ТАССР выступил с докладом «Столетие Татарской АССР: история и современность», в рамках которого рассказал о пути становления Татарстана начиная с 1920 года.

Мухаметшин перечислил тех, кто внес наибольший вклад в развитие республики в последние десятилетия. В числе этих деятелей были перечислены Фикрят Табеев, Минтимер Шаймиев, Рустам Минниханов. «Их титаническими трудами были заложены и сегодня реализуются основы процветания Татарстана», — отметил глава Госсовета РТ.

Председатель Госсовета напоминает о том, что Рустам Минниханов получил одобрение своей работы президентом.

«На настоящем этапе перед нами стоят сложные задачи, требующие усилий всех и каждого на своем месте. Каким будет Татарстан, какое место займет в глобальном сообществе, зависит от нас с вами», — говорит Мухаметшин.