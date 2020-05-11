Казанский топ-менеджер рассказал «Медузе» об условиях в обсерваторе

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Казанский топ-менеджер Александр Сычев находился на обсервации в санатории. Он назвал условия комфортными и упомянул о веганском меню.

Сычев вернулся в Казань с Гоа, передает «Медуза», поговорившая с топ-менеджером.

«Условия для проживания были очень комфортные. А для обсерватора тем более шикарно», — приводит его слова издание.

Напомним, что на прошлой неделе санаторий «Васильевский» покинули туристы, находившиеся на обсервации после возвращения из Турции и Индии.