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Казанский топ-менеджер рассказал «Медузе» об условиях в обсерваторе

20:17, 11.05.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Казанский топ-менеджер рассказал «Медузе» об условиях в обсерваторе
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Казанский топ-менеджер Александр Сычев находился на обсервации в санатории. Он назвал условия комфортными и упомянул о веганском меню.

Сычев вернулся в Казань с Гоа, передает «Медуза», поговорившая с топ-менеджером.

«Условия для проживания были очень комфортные. А для обсерватора тем более шикарно», — приводит его слова издание.

Напомним, что на прошлой неделе санаторий «Васильевский» покинули туристы, находившиеся на обсервации после возвращения из Турции и Индии.

ОбществоМедицина Татарстан
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