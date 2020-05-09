«Реальное время» публикует истории ветеранов в рамках акции #реальныегерои
Интернет-газета «Реальное время» при поддержке социальной сети «ВКонтакте» запустила акцию #реальныегерои, приуроченную к 75-годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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Публикуем лучшие истории:
ОбществоИстория Татарстан
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