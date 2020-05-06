Минниханов посетил детсад, школу и молочный комплекс в Сабинском районе

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил родной для себя Сабинский район РТ. Он осмотрел новый молочный комплекс, побывал в построенном в 2019 году детском саду и отремонтированной школе-интернате.

Судя по фоторепортажу президента республики сопровождал его брат Раис Минниханов, возглавляющий район.

В молочном комплексе содержится свыше 450 голов КРС, в том числе 210 коров, сообщает пресс-служба президента РТ. Ежедневно сельхозпредприятие производит более 6,1 тонны молока.

Новый детсад в селе Корсабаш рассчитан на 20 мест. Заведующая детским садом Алсу Шарафиева рассказала, что воспитанники изучают, в частности, английский язык.

Далее Минниханов осмотрел многофункциональный культурный центр, где работают кружки по рукоделию, хореографии, театральному и изобразительному искусству. Помимо этого, здесь размещены библиотека и администрация Корсабашского сельского поселения.

Ознакомился президент республики и с отремонтированным зданием школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь планируется обучение 68 детей с ментальными нарушениями.