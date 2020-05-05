Ученые из КНР посоветовали правительству Италии не смягчать карантин до августа

Фото: пресс-служба КФУ

Эпидемиолог Главного военного госпиталя НОАК в Пекине заявил, что даже при соблюдении всех карантинных мер, которые действуют сегодня в Италии, эпидемия в стране закончится не раньше августа. Это подтверждают данные исследований ученого по прогнозированию ситуации. Снятие и послабления режима изоляции, по его словам, «мера преждевременная» и непременно ведущая ко второй волне эпидемии, пишет ТАСС со ссылкой на научное издание Frontiers in Medicine.

Жесткий карантин действует на территории Италии с конца марта, но страна все еще занимает второе после США место по числу диагностированных зараженных в мире. В данный момент пик эпидемии в стране пройден, число зараженных, выявляемых за сутки, идет на спад, поэтому ряд политиков страны высказывался в пользу постепенного снятия карантинных мер.

Как ранее сообщало «Реальное время», Европейские страны потихоньку начинают смягчать карантинные меры — уровень заболеваемости там продолжает снижаться. В Испании сегодня открылись небольшие непродовольственные магазины, заработали парикмахерские. Гражданам Италии с новой недели разрешат визиты к родственникам внутри региона. В Германии открываются церкви. Уже в грядущий понедельник, 11 мая, Чехия запустит третий этап снятия изоляции: возобновится работа международного автобусного и железнодорожного сообщения, откроются крупные магазины, рестораны и кафе с уличными террасами.