В Татарстане проведено почти 43 тысяч тестов на COVID-19

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В Татарстане проведено почти 43 тысячи исследований на коронавирусную инфекцию. За сутки проведено 2 174 теста. Об этом передает пресс-служба Роспотребнадзора РТ.

Исследования проводятся во ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» и восьми лабораториях государственных медицинских организаций республики (Казань, Набережные Челны, Нижнекамск).

Тестированию подлежат лица, прибывшие в РФ с признаками респираторных заболеваний, контактные с больными, пациенты с пневмонией, лица старше 65 лет при симптомах респираторных заболеваний, медработники в группе риска и лица, находящиеся в учреждениях постоянного пребывания, и персонал этих учреждений при наличии симптомов ОРВИ.

