В Казани готовятся высадить цветы, выращенные в теплицах — видео

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В Казани начинают готовиться к высадке цветов, выращенных в теплице, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Цветы, которые весной и летом украшают разные уголки города, выращиваются в теплицах Горводзеленхоза. Здесь трудятся 20 специалистов.

Для каждого растения предназначен свой подход — от температуры до количества солнечного света.

Цветы появятся на городских улицах уже в мае.