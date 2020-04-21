В Казани готовятся высадить цветы, выращенные в теплицах — видео
В Казани начинают готовиться к высадке цветов, выращенных в теплице, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Цветы, которые весной и летом украшают разные уголки города, выращиваются в теплицах Горводзеленхоза. Здесь трудятся 20 специалистов.
Для каждого растения предназначен свой подход — от температуры до количества солнечного света.
Цветы появятся на городских улицах уже в мае.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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