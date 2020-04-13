В Башкирии закупили дополнительные 550 аппаратов ИВЛ

Фото: Радий Хабиров

Власти Башкирии закупили еще 550 аппаратов искусственной вентиляции легких в дополнение к закупке 43 аппаратов. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров.

По словам Хабирова, в больницу уже передано 17 аппаратов ИВЛ, в том числе 5 — детских. Всего в Башкирии с учетом новых аппаратов до конца мая будет насчитываться 1983 аппарата ИВЛ.

«Наши действия должны помочь избежать подобных сценариев, однако для запаса прочности мы исходим из худших вариантов развития событий. Но даже если бы не эта ситуация, износ аппаратов ИВЛ у нас в республике большой, покупать бы их все равно пришлось. А теперь будет резерв», — пояснил глава региона.



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