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В России разработали силовое поле для защиты космонавтов

20:20, 12.04.2020 3
В России разработали силовое поле для защиты космонавтов
Фото: pixabay.com

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева запатентовал силовое поле для защиты человека от радиации во время космических полетов.

Оно, по задумке авторов, должно защищать космонавтов и оборудование от ионизирующего излучения при космических полетах. Также поле может быть использовано в том числе для получения электроэнергии на борту космического аппарата, пишет «РИА Новости» со ссылкой на сайт Роспатента.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» рассматривает возможность вернуть огнестрельное оружие в состав носимого аварийного запаса российских космонавтов. Новый запас составят для пилотируемого транспортного корабля нового поколения «Орел», ранее известного как «Федерация». Первый его полет планируется на 2025 год.

Общество
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 12 апр
    Ни о чем
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  • Анонимно 12 апр
    Силовое поле должно простираться далеко, чтобы успеть отклонить плазму ветра. Для этого подошёл бы соленоид со специальной намоткой.
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  • Анонимно 12 апр
    это прорыв равный первому полету космонавта
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