В России разработали силовое поле для защиты космонавтов

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева запатентовал силовое поле для защиты человека от радиации во время космических полетов.



Оно, по задумке авторов, должно защищать космонавтов и оборудование от ионизирующего излучения при космических полетах. Также поле может быть использовано в том числе для получения электроэнергии на борту космического аппарата, пишет «РИА Новости» со ссылкой на сайт Роспатента.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» рассматривает возможность вернуть огнестрельное оружие в состав носимого аварийного запаса российских космонавтов. Новый запас составят для пилотируемого транспортного корабля нового поколения «Орел», ранее известного как «Федерация». Первый его полет планируется на 2025 год.