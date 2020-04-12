В Башкирии 22 больных коронавирусом лечатся на дому

Лечатся на дому 22 заболевших коронавирусом в Башкирии. Глава Минздрава региона Максим Забелин отметил, что болезнь у них протекает в легкой форме.

Всего в Башкирии на 12 апреля зафиксировано 84 случая коронавируса, 18 из них произошли за последние сутки. Госпитализированы 62 человека, остальные с легкой формой лечатся на дому, в месте самоизоляции, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Следком проводит проверку после массового заражения коронавирусом в РКБ Башкирии.