Депутат Госдумы от Татарстана передала медицинские костюмы для врачей РКБ

Депутат Государственной думы от Татарстана Ольга Павлова передала 154 медицинских костюма для врачей Республиканской клинической больницы РТ. Завтра в больничное отделение поступит еще столько же медицинских изделий, приобретенных на средства меценатов, которых привлекла депутат.



На базе Республиканской клинической больницы будет работать временный инфекционный госпиталь для зараженных коронавирусом. Для борьбы с инфекцией развернуто 200 коек, сообщает пресс-служба «Единой России».

Ранее ПАО «КАМАЗ» создало производство по пошиву противоэпидемиологических костюмов для медицинских работников. Костюм разработан на основе противочумной спецодежды. На конструирование и пошив первого образца потратили сутки. Костюм состоит из халата, брюк, шлема, фартука, нарукавников, бахил. Он одноразовый, носить его можно 2 часа, после чего утилизировать.