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В Йошкар-Оле дезинфицировать улицы начали с помощью спецтехники ракетных войск

15:51, 08.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Йошкар-Оле дезинфицировать улицы начали с помощью спецтехники ракетных войск
Фото: youtube.com / скриншот

Спецтехника РВСН задействована для дезинфекционной обработки улиц Йошкар-Олы. Шесть расчетов АРС-14КМ обрабатывают остановки и другие объекты инфраструктуры.

«Расчеты шести единиц АРС-14КМ обрабатывают места остановок общественного транспорта, территории больниц и поликлиник, аптек, детских садов и продовольственных магазинов», — цитирует «Интерфакс» сообщение Минобороны РФ.

Военные сообщили, что дезинфекция проводится специальным раствором, оказывающим антимикробное действие против возбудителей острых респираторных и вирусных инфекций.

АРС-14КМ — авторазливочные станции. Предназначены для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог.

Общество
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