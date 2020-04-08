В Йошкар-Оле дезинфицировать улицы начали с помощью спецтехники ракетных войск
Спецтехника РВСН задействована для дезинфекционной обработки улиц Йошкар-Олы. Шесть расчетов АРС-14КМ обрабатывают остановки и другие объекты инфраструктуры.
«Расчеты шести единиц АРС-14КМ обрабатывают места остановок общественного транспорта, территории больниц и поликлиник, аптек, детских садов и продовольственных магазинов», — цитирует «Интерфакс» сообщение Минобороны РФ.
Военные сообщили, что дезинфекция проводится специальным раствором, оказывающим антимикробное действие против возбудителей острых респираторных и вирусных инфекций.
АРС-14КМ — авторазливочные станции. Предназначены для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог.Общество
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