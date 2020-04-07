Убыль населения России в январе — феврале составила 80 тыс. человек

По итогам января — февраля 2020 года естественная убыль населения России по итогам первых двух месяцев 2020 года составила 80 тыс. человек.

По данным Росстата, в указанный период родилось 227 тыс. человек, умерло — 307 тыс. человек. Число новорожденных сократилось по сравнении с аналогичным показателем прошлого года на 11,8 тыс. человек.

Напомним, по итогам 2019 года в трех федеральных округах России зафиксирована убыль населения, следует из данных Росстата. Речь идет о Приволжском (110,8 тыс. человек), Сибирском (54,2 тыс.) и Дальневосточном (21,3 тыс.) округах. При этом в Татарстане наблюдался естественный прирост населения: за 2019 год родились 43 180 детей, а умерло 42 942 человека.