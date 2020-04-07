В Татарстане выдали более миллиона пропусков для выхода из дома
В Татарстане на 12.00 выдали 1 160 480 кодов-разрешений на выход из дома. Всего системой было принято чуть менее 4 млн СМС-сообщений.
В системе цифровых пропусков уже зарегистрировались более 568 тыс. жителей республики. Самым популярным запросом среди татарстанцев на выход из дома остается выезд на дачу/возвращение с дачи, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.
Напомним, со вчерашнего дня получить цифровой пропуск для выхода из дома можно через личный кабинет на сайте https://covid19.tatarstan.ru/. Для этого достаточно создать его, указав паспортные данные и номер телефона. Граждане другой страны в качестве документа могут использовать вид на жительство, миграционную карту или визу.
Министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин заявил, что после окончания режима самоизоляции вся база данных будет уничтожена.Общество Татарстан
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