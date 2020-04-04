В Татарстане открыли горячие линии по наличию продуктов в магазинах

Министерство промышленности и торговли Татарстана открыло горячие линии по наличию продуктов в магазинах и по вопросам отправки грузов предприятий.

Так, вопросы по поставкам товаров первой необходимости, повышению цен, проблемам реализации готовой продукции принимаются каждый день с 8:00 до 18:00 по телефонам +7(843)210-05-77 и +7(917)264-13-27 (WhatsApp).

Также работает горячая линия по вопросам передвижения сотрудников и отправки грузов в период действия режима самоизоляции. Звонки принимаются с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу, с перерывом с 12:30 до 13:00, по телефону +7(843)567-36-17, сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

Напомним, в Татарстане работают несколько телефонных горячих линий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.