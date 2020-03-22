МЧС предупреждает татарстанцев о сильном ветре и метели

Фото: пресс-служба МЧС по РТ

ГУ МЧС РФ по РТ предупредило жителей республики об ухудшении погодных условий завтра.



Так, по информации синоптиков, с 5 часов до 18 часов завтрашнего дня на территории Татарстана местами ожидаются: гололедица на дорогах, сильный северо-восточный ветер порывами до 15—20 м/с и метель.

МЧС отмечает, что в случае ухудшения погодных условий, находясь на улице, следует избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин, также рекомендуется держаться подальше от карнизов домов.

Ранее синоптики спрогнозировали похолодание со следующей недели в Татарстане.