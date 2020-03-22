МЧС предупреждает татарстанцев о сильном ветре и метели
ГУ МЧС РФ по РТ предупредило жителей республики об ухудшении погодных условий завтра.
Так, по информации синоптиков, с 5 часов до 18 часов завтрашнего дня на территории Татарстана местами ожидаются: гололедица на дорогах, сильный северо-восточный ветер порывами до 15—20 м/с и метель.
МЧС отмечает, что в случае ухудшения погодных условий, находясь на улице, следует избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин, также рекомендуется держаться подальше от карнизов домов.
Ранее синоптики спрогнозировали похолодание со следующей недели в Татарстане.Общество Татарстан
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