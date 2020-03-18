В Татарстане появится мобильный отряд для ликвидации опасных болезней у животных
Власти Высокогорского района Татарстана постановили создать на своей территории сводный мобильный противоэпизоотический отряд.
Соответствующий указ, датированный 17 марта, опубликован на официальном портале правовой информации.
Отряд создается для проведения ветеринарных мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, птиц и зверей, следует из документов.
Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов отменил карантин в селе Чита Пестречинского района.
Справка
Противоэпизоотический отряд входит в состав районной ветстанции. У отряда имеется транспорт и дезинфекционная установка.
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