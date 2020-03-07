Министры Татарстана спели песню для своих коллег, поздравив с 8 Марта — видео
Сегодня на аппаратном совещании министры республики исполнили песню, поздравив женщин с Международный женским днем.
Каждый из чиновников пропел по паре строчек с пожеланиями, а затем они хором пропели припев: «Вы, будто солнца лучи, нам дарите радостный свет. И сердце в груди так стучит — прекраснее вас просто нет».
Затем пожелания выразили на татарском языке и вручили букеты.
Ранее поздравить женщин приехал Валдис Пельш.
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