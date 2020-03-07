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Министры Татарстана спели песню для своих коллег, поздравив с 8 Марта — видео

10:52, 07.03.2020 1
Министры Татарстана спели песню для своих коллег, поздравив с 8 Марта — видео
Фото: кадр видео «Татар-инфом»

Сегодня на аппаратном совещании министры республики исполнили песню, поздравив женщин с Международный женским днем.

Каждый из чиновников пропел по паре строчек с пожеланиями, а затем они хором пропели припев: «Вы, будто солнца лучи, нам дарите радостный свет. И сердце в груди так стучит — прекраснее вас просто нет».

Затем пожелания выразили на татарском языке и вручили букеты.

Ранее поздравить женщин приехал Валдис Пельш.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:13
    мотивчик знакомый и многозначительный - традиции и песни 20 века?
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