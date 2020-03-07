Министры Татарстана спели песню для своих коллег, поздравив с 8 Марта — видео

Фото: кадр видео «Татар-инфом»

Сегодня на аппаратном совещании министры республики исполнили песню, поздравив женщин с Международный женским днем.

Каждый из чиновников пропел по паре строчек с пожеланиями, а затем они хором пропели припев: «Вы, будто солнца лучи, нам дарите радостный свет. И сердце в груди так стучит — прекраснее вас просто нет».

Затем пожелания выразили на татарском языке и вручили букеты.

Ранее поздравить женщин приехал Валдис Пельш.

