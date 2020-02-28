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«Ведомости»: «Газпромбанк» планирует впервые инвестировать в аэропорты

08:50, 28.02.2020

«Газпромбанк» может стать одним из участников предприятия, которое создают для получения в концессию аэропорта Благовещенска. На данный момент банк ведет переговоры с холдингами «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга и «Новапорт» Романа Троценко.

Ранее «Газпромбанк» не инвестировал в аэропорты. Лишь два российских банка — Сбербанк и ВТБ имеют акции в холдингах «Базэл аэро» Олега Дерипаски и «Воздушных ворот Северной столицы», компании — концессионера «Пулково» соответственно, передают «Ведомости».

Ранее Минниханов обсудил финтех с предправления «Газпромбанка».

Общество Татарстан
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