«Ведомости»: «Газпромбанк» планирует впервые инвестировать в аэропорты

«Газпромбанк» может стать одним из участников предприятия, которое создают для получения в концессию аэропорта Благовещенска. На данный момент банк ведет переговоры с холдингами «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга и «Новапорт» Романа Троценко.

Ранее «Газпромбанк» не инвестировал в аэропорты. Лишь два российских банка — Сбербанк и ВТБ имеют акции в холдингах «Базэл аэро» Олега Дерипаски и «Воздушных ворот Северной столицы», компании — концессионера «Пулково» соответственно, передают «Ведомости».



Ранее Минниханов обсудил финтех с предправления «Газпромбанка».