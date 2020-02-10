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В Татарстане увеличат допустимую массу транспорта на ледовых переправах

17:53, 10.02.2020
В Татарстане увеличат допустимую массу транспорта на ледовых переправах
Фото: МЧС по РТ

В Татарстане на ледовых переправах повысили допустимую массу транспортных средств с 2 до 3,5 тонны.

Это касается переправ в Зеленодольском районе через Волгу по маршруту Зеленодольск — пгт. Нижние Вязовые и в Верхнеуслонском районе через Волгу по маршруту село Верхний Услон — поселок Аракчино (Казань), сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.

Напомним, что обе переправы вновь заработали несколько дней назад.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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