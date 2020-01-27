Спасатели РТ опубликовали свой ответ на оскорбления Алтынбаевой

Фото: Агина Алтынбаева

В ответ на оскорбления МЧС по РТ молчать не стало и полностью опровергло слова Алтынбаевой. Сотрудники МЧС опубликовали фото заявления женщины, где она ровным почерком написала, что при осмотре дома она не имела никаких претензий к спасателям.

«Спасатели с 03.30 до 04.00 26 января произвели осмотр квартиры, паук не обнаружен. Заявительнице были даны рекомендации по дезинсекции помещения. И спасатели, и сама женщина вели себя корректно», — рассказали в ведомстве, добавив, что не понимают, с чем связаны претензии матери, да еще выраженные в столь неприличной форме.

«К сожалению, у многих людей культура общения, в том числе виртуального, находится на очень низком уровне. Можно ожидать, что со временем нормы онлайн-поведения будут контролироваться гораздо строже, чем сейчас, и наказать оскорбителя станет гораздо проще», — добавили в пресс-службе МЧС по РТ.

Стоит отметить, что спасатели поисково-спасательной службы круглосуточно выезжают на разные вызовы. Конкретно к Алтынбаевой спасатели приехали сразу после вызова в Елабужский район, где произошло серьезное ДТП. В комментариях к записи в соцсети пользователи полностью поддержали сотрудников МЧС. Челнинцы так устали от оскорбления Алтынбаевой, что стали жаловаться в поддержку. Страница скандалистки временно заблокирована.