Названы наставники нового сезона «Голос. Дети»

Пресс-служба Первого канала сообщила, что рэпер Баста (Василий Вакуленко), певцы Полина Гагарина и Валерий Меладзе станут наставниками седьмого сезона телепроекта «Голос. Дети».

Всего заявки на конкурс подали 800 претендентов, к «слепым прослушиваниям» были допущены 110 юных вокалистов из регионов России, а также из Армении, Белоруссии, Великобритании, Израиля, Канады, Казахстана, Латвии, Турции, Узбекистана, Украины, Финляндии.

Напомним, что прошлым летом шоу «Голос. Дети» оказалось в центре скандала. Победителем финала была признана Микелла Абрамова (дочь певицы Алсу). Однако позже выяснилось, что зрительские голоса за нее были накручены. Первый канал отменил результаты голосования и заново провел финал конкурса. На этот раз победителями были признаны все участники.